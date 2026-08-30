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«Реал» разгромил «Малагу» благодаря голам Беллингема и Мбаппе

«Реал» разгромил «Малагу» благодаря голам Беллингема и Мбаппе

В матче 3-го тура Ла Лиги «Реал» одержал разгромную победу над «Малагой».В матче 3-го тура Ла Лиги «Реал» одержал разгромную победу над «Малагой».

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