В апреле 2024 г. индекс потребительского доверия в Британии подрос

Британская компания по исследованиям рынка GfK NOP Ltd в своем свежем отчёте пишет, что индекс потребительского доверия в этой стране мира за апрель 2024 года повысился до минус 19 пунктов с минус 21 пункта в марте и такие же данные прогнозировали ранее опрошенные аналитики.
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