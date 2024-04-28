В апреле 2024 г. индекс потребительского доверия в Британии подрос

Британская компания по исследованиям рынка GfK NOP Ltd в своем свежем отчёте пишет, что индекс потребительского доверия в этой стране мира за апрель 2024 года повысился до минус 19 пунктов с минус 21 пункта в марте и такие же данные прогнозировали ранее опрошенные аналитики.