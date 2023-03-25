Премьер-министр Польши Моравецкий обвинил руководство ФРГ в энергетическом бардаке и провалах Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках разговора с изданием Politico в субботу, 25 марта, заявил, что Германия виновата в энергетическом бардаке, а также в провалах Украины.
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