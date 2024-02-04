В США допустили перенос столицы Украины во Львов

Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов в случае наступления Вооруженных сил РФ. Такое мнение в статье для Weapons and Strategy высказал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
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