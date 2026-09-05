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МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» Миранчука, «Даллас» примет «Канзас-Сити» Шапи

« Интер Майами » Лионеля Месси сыграет против « Атланты » Алексея Миранчука в ночь с 5 на 6 сентября в матче регулярного чемпионата МЛС, « Даллас » встретится с «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова МЛС Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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