МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» Миранчука, «Даллас» примет «Канзас-Сити» Шапи

« Интер Майами » Лионеля Месси сыграет против « Атланты » Алексея Миранчука в ночь с 5 на 6 сентября в матче регулярного чемпионата МЛС, « Даллас » встретится с «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова МЛС Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.