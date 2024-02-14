Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Госдума приостановит участие в ассамблее ОБСЕ

Госдума приостановит участие в ассамблее ОБСЕ

Госдума сегодня рассматривает проект обращения о приостановке участия постоянной делегации России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

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