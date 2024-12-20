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Долгие выводы: Израиль затягивает уход из Ливана

Долгие выводы: Израиль затягивает уход из Ливана

Израильская армия в рамках перемирия с «Хезболлой» покинула лишь один ливанский город — Эль-Хиям. Об этом «Известиям» сообщили в миссии ООН, добавив, что затягивание вывода сил ЦАХАЛ не позволяет армии Ливана разместить свои подразделения на юге.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Израиль – превратился в фашистскую страну. Нетаньяху – надо судить и расстрелять за совершённые преступления перед человечеством!
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19 час.

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