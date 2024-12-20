Долгие выводы: Израиль затягивает уход из Ливана

Израильская армия в рамках перемирия с «Хезболлой» покинула лишь один ливанский город — Эль-Хиям. Об этом «Известиям» сообщили в миссии ООН, добавив, что затягивание вывода сил ЦАХАЛ не позволяет армии Ливана разместить свои подразделения на юге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии