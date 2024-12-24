Онколог рассказал о важных действиях пациента после обнаружения рака

Успех в лечении онкологических заболеваний во многом зависит не только от усилий врачей, но и от вовлеченности в этот процесс самих пациентов, заявил врач онколог, консультант платформы Resymon (приложение для сбора данных о самочувствии онкопациентов) Магомед Сулиманов.