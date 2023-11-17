Жителей столицы ждут на ярмарках с продукцией местных производителей

В выходные дни 18-19 ноября в столичных секторах будут организованы ярмарки местной продукции, призванные поддержать местных производителей и предоставить жителям столицы доступ к сезонной сельскохозяйственной продукции.
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