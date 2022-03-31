В Якутии полицейские задержали подозреваемую в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) во взаимодействии с коллегами из отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району задержали 22-летнюю жительницу города Якутска, подозреваемую в покушении на сбыт крупной партии запрещённых веществ.