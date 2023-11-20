Ребров оценил шансы сборной Украины в решающем матче отбора Евро-2024 с Италией

Сергей Ребров высказался о предстоящем матче сборной Украины с Италией. Сегодня в Леверкузене пройдет матч отборочного цикла Евро-2024, в котором команда Украины в статусе формальных хозяев сыграет со сборной Италии.
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