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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пратес – об Амосове: «Я тренировался с ним, когда он даже не был чемпионом Bellator. Его тейкдауны невозможно остановить»

Карлос Пратес рассказал, как тренировался с украинцем  Ярославом Амосовым . «Я в него очень верю, это высококлассный боец.

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