Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Суд признал движение «Я/Мы Сергей Фургал» экстремистским и запретил

Суд признал движение «Я/Мы Сергей Фургал» экстремистским и запретил

Хабаровский суд признал движение «Я/Мы Сетргей Фургал» экстремистским и запретил Движение «Я/Мы Сергей Фургал», созданное в поддержку отстраненного с должности в 2019 году экс-губернатора Хабаровского края, признали экстремистским по иску прокуратуры.

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