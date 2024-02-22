Суд признал движение «Я/Мы Сергей Фургал» экстремистским и запретил

Хабаровский суд признал движение «Я/Мы Сетргей Фургал» экстремистским и запретил Движение «Я/Мы Сергей Фургал», созданное в поддержку отстраненного с должности в 2019 году экс-губернатора Хабаровского края, признали экстремистским по иску прокуратуры.
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