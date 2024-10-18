В Саудовской Аравии приговорили карикатуриста к 23 годам тюрьмы

Комитет по защите журналистов (CPJ) призывает власти Саудовской Аравии освободить саудовского карикатуриста Мохаммеда аль-Гамди, работавшего в катарской газете Lusail, приговоренного к 23 годам тюремного заключения по обвинению в том, что его карикатуры в поддержку Катара оскорбляли правительство Саудовской Аравии.