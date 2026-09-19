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Нобелевский фонд увеличил денежную часть премии до 12 млн шведских крон

Нобелевский фонд увеличил денежную часть премии до 12 млн шведских крон

Нобелевский фонд увеличил размер денежного вознаграждения лауреатов в 2026 году. Решение приурочено к 125-летию Нобелевской премии.

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