«Вторжение врага в Курскую обл не забудут никому, «Любимый генерал» президента вступает в дело»: Глава государства жёстко предупредил своих и чужих: Карта боевых действий на Украине, интерактивная карта СВО РФ, к утру 13.08.24 г.

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Комментарии
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Т
Тамара
Махать кулаками после драки..... Неубедительно.... Вот если-бы не допустили этот захват, вот это радость, гордость... Сейчас все чувствуют глубокое разочарование и обиду за нашу родину. Как-бы поступил В. Жириновский и позволил-бы он нападение на Белгородскую, Курскую области???
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