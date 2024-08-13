«Вторжение врага в Курскую обл не забудут никому, «Любимый генерал» президента вступает в дело»: Глава государства жёстко предупредил своих и чужих: Карта боевых действий на Украине, интерактивная карта СВО РФ, к утру 13.08.24 г.

Т

Тамара

Махать кулаками после драки..... Неубедительно.... Вот если-бы не допустили этот захват, вот это радость, гордость... Сейчас все чувствуют глубокое разочарование и обиду за нашу родину. Как-бы поступил В. Жириновский и позволил-бы он нападение на Белгородскую, Курскую области???