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NI: в Египте воцарилась пророссийская риторика

NI: в Египте воцарилась пророссийская риторика

В течение некоторого времени Россия и Египет поддерживают относительно позитивные отношения, будь то в военном, экономическом, политическом отношении или, с недавних пор, в сфере средств массовой информации.

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