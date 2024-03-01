NI: в Египте воцарилась пророссийская риторика

В течение некоторого времени Россия и Египет поддерживают относительно позитивные отношения, будь то в военном, экономическом, политическом отношении или, с недавних пор, в сфере средств массовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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