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Русская весна

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Враг под утро атаковал Ростовскую область, повторными атаками мешая тушению пожара (КАРТА, ВИДЕО)

Враг под утро атаковал Ростовскую область, повторными атаками мешая тушению пожара (КАРТА, ВИДЕО)

Враг под утро атаковал Ростовскую область, повторными атаками мешая тушению пожара. На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Фактически ничего особого укро-педики не добились, ну разве что создали небольшие проблемы в логистике поставок топлива, особенно для сбора урожая. Проблемно но не критично.
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