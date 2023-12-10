Сомнологи: 30-минутная дремота перед полным пробуждением улучшает работу мозга

Ученые наблюдали за 31 добровольцем.Специалисты по сну из Института исследования стресса и представители факультета психологии Стокгольмского университета провели совместное исследование о том, как дремота влияет на качество сна и работу мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии