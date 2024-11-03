Почему Wiz действительно отклонил предложение Google на 23 миллиарда долларов

Ассаф Раппапорт, соучредитель и генеральный директор стартапа Wiz, специализирующегося на облачной безопасности, сказал, что отказ от предложения Google в размере 23 миллиардов долларов был «самым трудным решением в жизни», но оправдал его тем, что компания может стать еще больше и достичь 100 миллиардов долларов, потому что за облачной безопасностью - будущее.