В США считают, что через заявления о России Макрон пытается остаться у власти

ВАШИНГТОН, 16 марта, ФедералПресс. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России – неумелая попытка остаться у власти, считает бывший главный советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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