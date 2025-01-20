Геймплей и дата релиза Сандальфона в Granblue Fantasy Versus: Rising Команда разработчико...

Геймплей и дата релиза Сандальфона в Granblue Fantasy Versus: RisingКоманда разработчиков Arc System Works вместе с издателем Cygames представила геймплейный трейлер и дату выпуска Сандальфона — нового игрового персонажа для Granblue Fantasy Versus: Rising.
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