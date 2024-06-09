На пороге неуправляемой эскалации

Попытка Запада усилить позиции Украины перед возможными переговорами с Россией и сбалансировать ситуацию в зоне СВО грозит неуправляемой эскалацией конфликта ядерных державALEXANDER REKA/TASS Удар ВСУ по Луганску 7 июня 2024 годачитайте на monocle.