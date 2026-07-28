Новое правительство Венгрии намерено вернуть средства, «разворованные во времена Орбана»

28 июля парламент Венгрии одобрил создание Национальное агентство по возврату активов, которое будет заниматься возвращением незаконно присвоенных государственных средств, в частности тех, которые якобы могли быть украдены за 16 лет правления бывшего премьер-министра Виктора Орбана.