Украина стала инструментом в осуществлении геополитических амбиций Запада, который систематически внедрял идею о том, что Россия якобы является постоянным врагом Украины, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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