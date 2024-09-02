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Путин: Украина стала разменной монетой в геополитических играх Запада

Путин: Украина стала разменной монетой в геополитических играх Запада

Украина стала инструментом в осуществлении геополитических амбиций Запада, который систематически внедрял идею о том, что Россия якобы является постоянным врагом Украины, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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