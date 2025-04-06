Иноземец избавился от прихожанина прямо на территории Спасского собора. Патриарх написал письмо

Татьянка Яцук

Господи, если наши власти не могут или не хотят защитить нас от произвола инородцев-басурман, которые всё больше заполняют нашу страну, можешь ли ты спасти- сохранить страну нашу Россиюшку и нас, доживших до этих странных и страшных времён?! Господи, спаси Россию от инородцев- у них у всех гены насильников и убийц превалируют в отличие от нормальных людей🙏🙏🙏