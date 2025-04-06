Иноземец избавился от прихожанина прямо на территории Спасского собора. Патриарх написал письмо

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Царьград Убитый в православном храме прихожанин оказался актёром театра. Коллеги рассказали о нём правду: "Более доброго человека не знали" Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Убитый в православном храме прихожанин оказался актёром театра.

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Комментарии
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Helen
Ага, валька-стакан сейчас в Узбекистане порешает и десятки тысяч таких же &quot;ценных&quot; заполонят наши города 🥲
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59 мин.
Татьянка Яцук
Господи, если наши власти не могут или не хотят защитить нас от произвола инородцев-басурман, которые всё больше заполняют нашу страну, можешь ли ты спасти- сохранить страну нашу Россиюшку и нас, доживших до этих странных и страшных времён?! Господи, спаси Россию от инородцев- у них у всех гены насильников и  убийц превалируют в отличие от нормальных людей🙏🙏🙏
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52 мин.
Александр Павлов
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31 мин.
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