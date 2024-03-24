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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Норрис побил рекорд «Формулы-1» по подиумам без побед

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис стал рекордсменом «Формулы-1». На Гран-при Австралии Норрис финишировал третьим, завоевав 14-й подиум в карьере.

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