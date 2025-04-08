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Царьград

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Москва: Реорганизация на 218 млрд рублей создаст 11,7 тыс. рабочих мест

Москва: Реорганизация на 218 млрд рублей создаст 11,7 тыс. рабочих мест

В Москве, на улице Маршала Прошлякова, стартует масштабная реорганизация территории. По словам заммэра Владимира Ефимова, проект стоимостью 218,4 млрд рублей создаст современный микрорайон, более 11,7 тыс.

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