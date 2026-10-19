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Дмитрий Григоренко сам попросил перейти на другую работу с поста вице-премьера — руководителя аппарата правительства, эта просьба получила поддержку Путина и Мишустина, заявил пресс-секретарь премьера Борис Беляков, комментируя анонсированные перестановки в кабмине.