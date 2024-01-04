К наказанию детей мигрантов, избивших школьников на Урале, призвал лидер национальных диаспор

Подростков, по мнению Фаруха Мирзоева, нужно наказать по всей строгости законаПоведение подростков Рашада и Камала, избивших сверстников в Нижнем Тагиле, осудил руководитель "Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области" Фарух Мирзоев.
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