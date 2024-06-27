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Царьград

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В России пытаются оправдать торговцев детьми: В "суррогатном" деле новые подвижки

В России пытаются оправдать торговцев детьми: В "суррогатном" деле новые подвижки

Выяснилось о давлении на суд, в котором повторно рассматривают дело торговцев детьми.В настоящее время в суде повторно рассматривается дело торговцев детьми или так называемое "дело врачей".

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