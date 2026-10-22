Мали: Правительственные чиновники продлили комендантский час в регионе Куликоро, который вступит в силу каждую ночь с 00:00 до 05:00 по Гринвичу до 20 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым