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«Дорога к окончанию войны идет через голодные глаза русских детей» – Портников

«Дорога к окончанию войны идет через голодные глаза русских детей» – Портников

Чтобы победить Россию, необходимо так обрушить ее экономику, чтобы наступил голод. Об этом на канале адвоката-иноагента Марка Фейгина заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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