Чтобы победить Россию, необходимо так обрушить ее экономику, чтобы наступил голод. Об этом на канале адвоката-иноагента Марка Фейгина заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».