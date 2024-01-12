Юрий Кот После ваших звонков и обращений театр «Пространство внутри» отменили вечер русофобки-релокантки Боссарт.
Русофобку Боссарт отменили в театре. Она перенесла свой вечер на другую площадку
Комментарии
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Silver Kont
А что, жиды в России уже неприкасаемые? Уже никого из жидовских тварей не отправляют" в дальний путь, на долгие года"?Так может уже начать, с этой вот мадам?
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2 час.
A
Alex
Дать ей выступить, но переписать всех пришедших и поставить на карандаш. Ну а заведение проверить и закрыть на некоторое время - нарушения найдутся всегда.
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2 час.
Людмила Лиханова
ГДЕ СК? МОЖНО ПОДУМАТЬ, ЧТО ИМ ОЧЕНЬ ТРУДНО ВЫЯВИТЬ ТАКИХ ВОТ...ТВАРЕЙ. НО И МЫ НЕ ДОЛЖНЫ МОЛЧАТЬ. ГНАТЬ ВСЮ ЭТУ ПИЗ...БРАТИЮ ИЗ РОССИИ ИЛИ , ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, НЕ ДАВАТЬ НИГДЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ. ДА И НАГОВОРИЛИ ОНИ УЖЕ НА ИНАГЕНТОВ.
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2 час.
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