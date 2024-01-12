Русофобку Боссарт отменили в театре. Она перенесла свой вечер на другую площадку

Silver Kont А что, жиды в России уже неприкасаемые? Уже никого из жидовских тварей не отправляют" в дальний путь, на долгие года"?Так может уже начать, с этой вот мадам?

A Alex Дать ей выступить, но переписать всех пришедших и поставить на карандаш. Ну а заведение проверить и закрыть на некоторое время - нарушения найдутся всегда.