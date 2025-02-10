Прокуратура выявила нарушения в арсеньевском филиале Одоевской ЦРБ

Прокуратура Арсеньевского района совместно с представителем районного отделения Всероссийского общества инвалидов проверила организацию доступной среды для граждан с инвалидностью в филиале "Арсеньево" ГУЗ "Одоевская ЦРБ им.
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