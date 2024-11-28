Кучеров против «Вашингтона»: передача и 4 броска за 23:51. У него 33 очка в 21 игре, отставание от лидера гонки бомбардиров – 4 балла

Нападающий «Тампы» набрал 1 (0+1) балл в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (4:5). Никита Кучеров провел на льду 23:51 (максимальное время в команде, полезность «минус 1») и отметился 4 бросками в створ ворот.