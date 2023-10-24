В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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