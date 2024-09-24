Эти вредные привычки и поступки BTS могут вывести вас из себя

Давайте представим, что вы внезапно оказались в компании ребят из BTS, которые совершенно не стесняются вас, ведут свою размеренную жизнь и не скрывают от вас свои вредные привычки… Как бы все это было? Что бы делали айдолы, находящиеся в одном помещении с вами и чем могли бы вывести вас из себя? Начнем! Итак, сидящий на диване Джей-Хоуп постоянно бы тряс ногой.