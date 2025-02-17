Джереми Кларксон назвал Стармера имбецилом и предложил заменить его Путиным

Британский телеведущий Джереми Кларксон раскритиковал действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что предпочёл бы видеть на его месте любого мирового лидера — включая Владимира Путина.
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