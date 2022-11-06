Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО спели для мобилизованных в тыловой зоне СВО

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили перед мобилизованными военнослужащими, прибывшими для прохождения доподготовки в тыловые районы зоны специальной военной операции, о чем 6 ноября сообщило Минобороны РФ.