Каковы традиции праздника апостола Петра и Петрова дня, что можно и чего нельзя делать 29 января Алёна Юрьева29 января отмечается один из важных церковных праздников – день апостола Петра, также известный как Поклонение честным веригам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии