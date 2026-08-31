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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Трактора» Волков: «Наша стратегия – максимально дать шанс нашим игрокам, которым 20–21 год. Мы решили пойти на эксперимент, посмотрим первый месяц, куда он нас приведет»

Генеральный менеджер « Трактора » Алексей Волков сообщил, что клуб готов потратиться на подходящего хоккеиста.

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