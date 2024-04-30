Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 779 подписчиков

В России изменилось отношение к "звёздам"

В России изменилось отношение к "звёздам"

Пишут, что в обществе изменилось отношение к артистами и музыкантам, теперь их личные взгляды интересны публике, и если они не соответствуют настроению общества, то публика отворачивается от "звёзд", лишая не только популярности, но ещё и дохода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Трофимов
какие они звезды для простого народа они моральные уроды и психически неадекватно вы посмотрите как они ведут  как уроны моральные
Ответить
10 час.
Наиль Бакиров
Я знаю лишь одного человека - звезду , это Ю. А. Гагарин !!! А те , о ком тут идёт речь , просто шуты , фигляры (и просто пи&amp;@₽@сы)...
Ответить
9 час.
Александр Конкин
Да ничего им не доходит, пока Минкульт оплачивает этот беспредел..!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх