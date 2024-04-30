Пишут, что в обществе изменилось отношение к артистами и музыкантам, теперь их личные взгляды интересны публике, и если они не соответствуют настроению общества, то публика отворачивается от "звёзд", лишая не только популярности, но ещё и дохода.
В России изменилось отношение к "звёздам"
Комментарии
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Сергей Трофимов
какие они звезды для простого народа они моральные уроды и психически неадекватно вы посмотрите как они ведут как уроны моральные
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10 час.
Наиль Бакиров
Я знаю лишь одного человека - звезду , это Ю. А. Гагарин !!! А те , о ком тут идёт речь , просто шуты , фигляры (и просто пи&@₽@сы)...
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9 час.
Александр Конкин
Да ничего им не доходит, пока Минкульт оплачивает этот беспредел..!
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8 час.
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