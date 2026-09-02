«Алиса AI» может получить расширенный доступ к данным на мобильных устройствах

Минцифры обсуждает расширение прав ИИ-ассистента «Яндекса» «Алиса AI» на пользовательских устройствах – помощник может получить доступ к системным функциям, приложениям и чувствительным данным пользователей, в том числе банковским приложениям, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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