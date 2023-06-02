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Посольство России призвало США перестать следовать враждебному курсу по отношению к Москве

Посольство России призвало США перестать следовать враждебному курсу по отношению к Москве

Посольство России в США прокомментировало решение Вашингтона перестать передавать Москве данные о своем ядерном вооружении, и о том, что Штаты начинают отказывать российской инспекции в проверке в рамках ДСНВ.

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