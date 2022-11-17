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Депутат Шеремет: за обстрелы четырех новых регионов Киев обязан выплатить России репарации

Депутат Шеремет: за обстрелы четырех новых регионов Киев обязан выплатить России репарации

Власти Киева обязаны выплатить России репарации за разрушения из-за обстрелов четырех новых российских регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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