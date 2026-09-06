Ами Накаи: «С присутствием российских фигуристок напряжение и уникальная атмосфера чувствовались прямо с тренировок. Я хочу извлечь пользу из этого опыта»

Бронзовый призер Милана-2026 Ами Накаи высказалась о конкуренции с российскими фигуристками. На турнире Kinoshita Group Cup, который прошел в Токио, Накаи лидировала после короткой программы, но в произвольной допустила ряд ошибок и опустилась на четвертое место.