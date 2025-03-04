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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Норильская станция СМП вернула в ТФОМС «использованные не по назначению» 20,5 млн рублей и выплатила штраф в 274 тысячи

Территориальный фонд ОМС Красноярского края подал иск в суд с требованием взыскать с КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи» средства ОМС, направленные за оказание медпомощи незастрахованным в системе ОМС пациентам, а также по невключённым в программу заболеваниям.

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