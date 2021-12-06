Сообщение пресс-службы министерства обороны Республики Беларусь

5 декабря 2021 года в Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при Посольстве Украины в Республике Беларусь5 декабря 2021 года в Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при Посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве.