Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении объекта теплоснабжения

ВСУ нанесли удар по объекту теплоснабжающей организации в Центрально-Городском районе Горловки, ДНР. О происшествии сообщил мэр города Иван Приходько, отметив последствия украинской агрессии.
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